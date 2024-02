Belga Remco Evenepoel abre época na “Figueira Champions/Casino Figueira”

O belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), um dos nomes maiores do ciclismo mundial, vai começar a época em Portugal na “Figueira Champions / Casino Figueira”, dia 10 de Fevereiro, prova onde vai também fazer a sua estreia. O actual campeão mundial de contra-relógio vai pedalar pelas 14 freguesias do concelho figueirense, onde as unidades hoteleiras estão todas praticamente cheias, para um fim-de-semana que está a reunir todas as condições para tornar-se memorável.

O número três no ranking internacional e campeão belga de fundo, Remco Evenepoel, vai ser uma das figuras de destaque na clássica que ascendeu à classe 1. Pro do circuito UCI ProSeries e que, seguramente, vai trazer muita gente à Figueira para ver ao vivo e aplaudir a jovem estrela mundial de 23 anos. A hotelaria da cidade, está com a lotação quase esgotada, reflectindo a mobilização gerada pela prova.

Num pelotão que vai ultrapassar os 150 corredores – onde estarão as 10 equipas Word Tour já confirmadas, mais as quatro ProTeams e as nove portuguesas convidadas, num total de 23 conjuntos –, começam a conhecer-se mais alguns nomes que vão figurar neste grupo.

O basco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), colega de Remco, é um dos corredores sonantes que deverá alinhar na Figueira da Foz e é também para os portugueses que se dirigem as atenções, com as confirmações de João Almeida, Rui Oliveira e António Morgado, trio da UAE Team Emirates. Rui Costa, a estrear-se com as cores da EF Education-EasyPost, é outra confirmação e ao que tudo indica, há uma forte possibilidade de estar também presente Rúben Guerreiro, da Movistar Team, formação World Tour que vai marcar presença, pela primeira vez, na “Figueira Champions / Casino Figueira”.

Na Figueira da Foz, a festa do ciclismo mundial começa dia 9, sexta-feira, com a apresentação das equipas das 16h30 às 18h30. Será na Avenida 25 de Abril, junto ao local da partida, na Torre do Relógio. Este momento vai contar com a apresentação do speaker do Giro D’Italia, Stefano Bertolotti e um dj convidado, que vai garantir muita alegria e animação. De acordo com Carlos Pereira, director-geral da prova, “esta apresentação vai ser algo de inédito e nunca feito no nosso país. Além disso esta será a primeira grande oportunidade para o público ver as estrelas do pelotão mundial. Vamos ter animação e será um momento onde esperamos ter a forte adesão do público, para aplaudir e assistir à subida ao palco de cada uma das 23 equipas presentes e suas estrelas”.

A clássica, no dia seguinte, tem assegurada a transmissão televisiva em directo através do canal Eurosport (das 15 às 17 horas) e da Sport TV (partida, primeira meia hora da corrida e as últimas três horas).

O Granfondo “Casino Figueira Champions Day”, prova destinada a amadores, fecha este fim-de-semana no dia 11, domingo de Carnaval. São mais de mil os participantes garantidos, entre eles vão estar Sean Kelly, com o dorsal 1, e Marco Chagas, dois ex-corredores profissionais que vão pedalar ao lado de todos os apaixonados pela modalidade.

Recorde-se que estão confirmadas no pelotão da “Figueira Champions / Casino Figueira” dez formações World Tour: Lidl-Trek (Estados Unidos da América), Alpecin-Deceuninck (Bélgica), Team dsm-firmenich PostNL (Países Baixos), Astana Qazaqstan Team (Cazaquistão), Arkéa-B&B Hotels (França), Intermarché-Wanty (Bélgica), Movistar Team (Espanha), EF Education-EasyPost (Estados Unidos da América), Soudal Quick-Step (Bélgica) e a UAE Team Emirates (Emirados Árabes Unidos).

Também confirmadas estão quatro ProTeams, que são a Tudor Pro Cycling Team (Suíça), Equipo Kern Pharma (Espanha), Euskaltel-Euskadi (Espanha) e Caja Rural-Seguros RGA (Espanha). As nove equipas portuguesas estão todas convidadas.

O Figueirense é media partner do “Figueira Champions / Casino Figueira”.