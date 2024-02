Trânsito condicionado devido à prova da Figueira Champions

No âmbito da realização da segunda edição da Clássica da Figueira da Foz, a circulação rodoviária será condicionada nos diversos trajectos dos diferentes dias do evento.

No dia 9 de Fevereiro (sexta-feira) será realizada a apresentação das equipas, das 15h30 às 18h30, pelo que a Avenida 25 de Abril estará cortada ao trânsito.

No dia seguinte (sábado), a Figueira Champions Classic arranca pelas 11h25 na Torre do Relógio, com partida oficial em São Pedro, na Avenida 12 de Julho, pelas 11h35. Devido à realização da prova, diversos troços serão cortados ao trânsito no percurso pelas freguesias do concelho. O mesmo acontecerá no dia seguinte (domingo) com a realização do Granfondo – Figueira Champions Day, a começar pelas 9h45 em frente à Torre do Relógio.

As estradas que irão ficar com trânsito condicionado estão representadas nestas imagens, que mostram o trajecto a percorrer no sábado e no domingo, respectivamente.