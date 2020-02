Homem morre em acidente de trabalho na fábrica da Celbi

Um homem morreu hoje num acidente de trabalho numa indústria de celulose no concelho da Figueira da Foz, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

A vítima, com cerca de 40 anos, “foi atingida mortalmente por uma máquina em movimento”, confirmou à agência Lusa uma fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, indicando ter sido solicitada a intervenção desta entidade para aceder ao corpo, que estava num local de difícil acesso.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado pouco antes das 12h30, logo a seguir ao acidente e num momento em que o trabalhador já teria falecido.

A ocorrência verificou-se no complexo industrial da Celulose Beira Industrial (Celbi), na Leirosa, freguesia de Marinha das Ondas. Estiveram também no local a GNR e uma equipa de socorro com viatura médica de emergência e reanimação (VMER).