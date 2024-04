Nesta sexta-feira, pelas 19 horas, o Centro de Artes e Espetáculos vai receber o ex-basquetebolista do Ginásio e professor de francês Christopher Mark Jones, conhecido por Kit Jones, para uma tertúlia e concerto no Jardim Interior deste espaço cultural, seguido de um jantar de homenagem.

No dia seguinte (sábado), pelas 18 horas, será a vez da sua mulher, a fotógrafa Linda Jones, conversar com o público sobre o seu percurso e experiência no Quartel da Imagem.

Ambos os eventos têm entrada livre.