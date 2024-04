A 3.ª Jornada do calendário competitivo de Voleibol realizou-se no Pavilhão da Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar, na Tocha, que reuniu mais de 200 alunos de várias escolas do distrito.

Esta concentração reuniu 15 equipas do escalão Infantil B e 19 equipas do escalão Infantil A, sendo que os alunos da Escola Básica Dr. João de Barros conseguiram um quarto (Infantis B) e um terceiro lugar (Infantis A) neste evento desportivo.