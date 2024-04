Jovens aprendem sobre cidadania marítima

O Rotary Club da Figueira da Foz organizou o projeto Mare Oceanus, no âmbito de aproximar a sociedade do mar, através dos alunos das escolas do concelho da Figueira da Foz, tendo sido realizada uma palestra no Centro de Artes e Espetáculos que contou com várias centenas de alunos do AEZUFF e vários utentes dos Centros de Acolhimento Temporário da APPACDM.

Na primeira parte foi estabelecida a importância da relação da sociedade civil com o mar, sob várias perspetivas, com a ajuda dos agentes Ana Rita Fraga e Filipe Cortesão, da Polícia Marítima, que aprofundaram o tópico da cidadania marítima, explicando as competências da Polícia Marítima e a sua área de jurisdição, a importância da proteção dos ecossistemas, a sensibilização para as atitudes de segurança e comportamentos de risco e a promoção de estilos de vida saudáveis e sustentáveis em espaço marítimo.

O momento central da sessão foi a projeção do filme “Claridade uma viagem nas origens”, da autoria de Gonçalo Cadilhe, que relata a história da Figueira da Foz, a importância do estuário e da linha de costa, desde os primórdios até à definição sucessiva das fronteiras. O escritor esteve também presente nesta sessão, onde pode responder às perguntas colocadas pela audiência.