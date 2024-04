“Folclore nas Ruas” no 1.º de maio

No âmbito das Comemorações do Dia 1º de Maio, vai ser promovida pela Câmara Municipal a atividade “Folclore nas Ruas”, com diversas atuações de grupos folclóricos do concelho em vários locais da cidade.

A iniciativa vai contar com a participação de: Grupo Mulheres de Tavarede da Mulheres de Tavarede – Associação; Rancho as Cantarinhas de Buarcos do Grupo Caras Direitas; Rancho Etnográfico Os Cavadores do Saltadouro do Clube Desportivo e Amizade do Saltadouro; Rancho Folclórico de Maiorca da Associação Musical União Filarmónica Maiorquense e Rancho Etnográfico da Borda do Campo do Conselho de Moradores da Borda do Campo.

O programa tem atuações planeadas entre as 11 e as 17 horas, onde os vários ranchos e grupos folclóricos irão passar pelo Largo S. João do Vale, pela Esplanada Silva Guimarães , pelo Largo Caras Direitas, pelo Largo Beira Mar e pelo Coreto do Jardim Municipal.