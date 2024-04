Praia de Quiaios recebe 3.ª edição do Festival Internacional de Papagaios

É já neste fim-de-semana que a Praia de Quiaios vai receber uma demonstração de papagaios gigantes provenientes de diferentes cantos de todo o globo. Depois do sucesso das duas primeiras edições, o Festival Internacional de Papagaios regressa com animação infantil e itinerante.

Estão programados espetáculos de voo sincronizado, ateliers de construção e variadas exposições onde estes papagaios vão preencher o céu com as suas cores e movimentos. Durante a noite de sábado serão lançados para o ar papagaios gigantes luminosos, que irão riscar o céu escuro com um espetáculo de luzes e cores.