Escuteiros visitaram estação salva-vidas da Figueira da Foz

A estação salva-vidas “Patrão Moisés Macatrão” recebeu ontem um grupo de 45 escuteiros e seus dirigentes, no âmbito do evento “Dia da Região” promovido pela Junta Regional de Coimbra do Corpo Nacional de Escutas, que decorre entre 26 e 28 de abril na Figueira da Foz e que concentra cerca de 900 escuteiros de toda a diocese de Coimbra.

Este grupo de escuteiros, que esteve envolvido em várias atividades durante o dia, fez “base” na Estação Salva-Vidas, utilizando as suas instalações para os necessários apoios logísticos e onde tiveram oportunidade de contactar com a atividade da Estação e dos seus tripulantes, experimentar a navegação numa mota de salvamento marítimo e na embarcação salva-vidas no rio Mondego, havendo ainda espaço, para uma pequena palestra sobre cartografia náutica.