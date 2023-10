Projecto integrado RN21 é amanhã apresentado na Figueira

Amanhã, pelas 15 horas, decorre a apresentação pública do Projecto Integrado RN21, cofinanciado pela Componente 12 – Bioeconomia Sustentável do Plano de Recuperação e Resiliência. O evento irá decorrer nas instalações da indústria de segunda transformação de Resina Natural, United Resins – Produção de Resinas, S.A., na Figueira da Foz, e contará com a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro.

Liderado pelo CoLAB ForestWISE, o projecto integrado RN21 reúne pela primeira vez, o sector da Resina Natural em Portugal, num consórcio integrado e mobilizador de investigação e inovação onde se promove a modernização e revitalização de um dos sectores mais tradicionais da economia nacional, valorizando a resina natural enquanto produto “bio” e potenciando as grandes possibilidades da sua aplicação no mercado.

Com um investimento superior a 26 milhões de euros e uma subvenção de 17 milhões e meio de euros, o RN21 integra 37 entidades, conjugando investimentos públicos e privados, criando condições favoráveis à colaboração entre empresas e parceiros de I&D&I e alavancando a transição ecológica e digital através de três grandes pilares de actuação.

Para Carlos Fonseca, Chief Technology Officer do CoLAB ForestWISE, “o RN21 é uma oportunidade única para o sector da resina natural. A aposta na resina natural nacional, ao invés de outro tipo de resinas ou de outras origens, deve ser olhada como um momento único para o nosso país, uma vez que se pretende valorizar toda a cadeia de valor, desde os produtores ao mercado, com novas tecnologias, inovação, criação de novos produtos, e desenvolvendo iniciativas para aumentar a produção da resina em Portugal e também apoiar a gestão florestal sustentável, reduzindo o risco de incêndio, dinamizando o desenvolvimento do mundo rural e contribuindo para a coesão territorial”.