Navio da Marinha ‘Figueira da Foz’ inicia missão nos Açores

O navio ‘Figueira da Foz’ inicia hoje uma missão na Região Autónoma dos Açores, rendendo a corveta ‘Antonio Enes’ no arquipélago, foi hoje anunciado.

De acordo com a Marinha Portuguesa, o navio irá realizar tarefas no âmbito da busca e salvamento marítimo, controlo e fiscalização da actividade económica no espaço sob jurisdição nacional, controlo e segurança da navegação, prevenção e combate à poluição marítima e ações de combate a atividades relacionadas com o narcotráfico ou outras actividades ilícitas, bem como apoio à Protecção Civil nos Açores, em casos de catástrofes naturais.

Segundo uma nota de imprensa, o navio patrulha oceânico ‘Figueira da Foz’, comandado pelo capitão-tenente Flávio Pereira Eusébio e com uma guarnição de 47 elementos, regressa à Zona Marítima dos Açores para render a corveta ‘Antonio Enes’ que completou cerca de cinco meses de missão.