“Enfermeiro do Ano” é do Hospital da Figueira

O figueirense Rui Miguel Cruz, enfermeiro-director do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), foi distinguido na 4.ª Gala dos Enfermeiros com o prémio Enfermeiro do Ano, evento promovido pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros.

“Não estava, de todo, a contar. Fiquei orgulhoso”, garantiu o distinguido, em declarações ao diário As Beiras. Rui Miguel Dias da Cruz acrescentou que encara a distinção como “reconhecimento do percurso profissional, mas, sobretudo, pelo trabalho dos últimos anos na administração do HDFF”.

O homenageado frisou àquele Jornal que o prémio “realça, de alguma forma, o trabalho da equipa e a forma como o trabalho tem sido feito”. Dito isto, afiançou: “Vou continuar a fazer tudo o que fiz até agora, além de continuar a valorizar os cuidados de enfermagem”. E continuar a “tentar influenciar os colegas” no mesmo sentido.

Rui Miguel Cruz, natural de Coimbra, mas assumindo-se como figueirense, exercer a profissão há mais de 30 anos. Desempenha o cargo de enfermeiro-director do Hospital desde 2018, apesar de trabalhar naquela estrutura de saúde desde 1996.