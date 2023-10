Companhia Nacional de Bailado apresenta “Symphony of Sorrows” e “Cantata” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, dia 3 de Novembro, pelas 21h30, as peças “Symphony of Sorrows” e “Cantata”, pela Companhia Nacional de Bailado (CNB).

“Cantata” é descrito como “uma coreografia plena das cores vibrantes, típicas do Sul de Itália” e Symphony of Sorrows como “um universo dentro de cada corpo tornado música”, conforme explicado em nota de imprensa do CAE.

O preço dos bilhetes é de 8 euros (público geral) e 5 euros (alunos das escolas de dança do concelho) e os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.