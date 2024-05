Turismo Centro de Portugal com três milhões de euros para promover a região

A Turismo Centro vai contar com três milhões de euros para investimento na promoção turística e sustentabilidade da região, numa iniciativa que contará com uma segunda fase com valor igual, foi hoje anunciado.

Na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, foi assinado hoje o termo de aceitação da candidatura da Turismo do Centro para a promoção turística e sustentabilidade da região, entre 2023 e 2025.

Segundo o presidente da Turismo Centro, Raul Almeida, presente na cerimónia, esta iniciativa vai contar com uma primeira fase de investimento de três milhões de euros, contando com uma segunda fase de valor igual.

O responsável realçou que foram realizadas reuniões com os diversos agentes do território para desenhar esta iniciativa, alinhada com as estratégias europeias e que procura aumentar o número de dormidas e a estada média na região.

Para isso, o investimento será canalizado para campanhas da marca e dos destinos, várias ações de promoção e comunicação, assim como o desenvolvimento e promoção de produtos turísticos específicos supramunicipais, como a fileira do queijo ou do vinho ou o turismo religioso, aclarou Raul Almeida.

“Temos de continuar a fazer este trabalho de atrair e aumentar o número de dormidas e estada média. Queremos que venham mais pessoas e fiquem mais tempo”, vincou.

Também presente na sessão, a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, defendeu um trabalho integrado, considerando que o turismo tem “potencialidades” para se desenvolver ainda mais na região.

“Esta articulação tem-nos levado a perceber que os apoios na área do turismo têm dado frutos e têm tido consequências e resultados”, destacou.