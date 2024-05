Miguel Rocha e Duarte Esteves vencem o Figueira da Foz Pro

No fim-de-semana passado a Praia do Cabedelo acolheu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf, em que Miguel Rocha (ASV) e Duarte Esteves (ADMS) foram sagrados campeões desta 10.ª edição do Figueira da Foz Pro.

A equipa figueirense da Associação de Desenvolvimento Mais Surf (ADMS) esteve presente com dez atletas nesta primeira prova, Santiago Bóia, Filipe Nascimento, David Nascimento, Duarte Esteves e Matilde Simões (única atleta feminina em prova) na categoria Sub 18/Juniores e Miguel Guedes, António Mota, Nuno Tinoco, João Esteves e Eurico Gonçalves na categoria Open.

Miguel Rocha, atual campeão em título, superou todos os atletas do Open e venceu sem margem para dúvidas nas ondas da Figueira. A revelação do dia foi mesmo Duarte Esteves, o jovem júnior da equipa Associação de Desenvolvimento Mais Surf (ADMS), que na final levou a melhor sobre Gui Santos, Santiago Boia e David Nascimento.

Em destaque ao longo do dia, para além das vitórias de Miguel Rocha e Duarte Esteves, o regresso de António Stott que alcançou as meias-finais e ainda do antigo campeão nacional de Longboard e promotor do evento Gliding Barnacles, Eurico Gonçalves que apostou na seleção das melhores ondas para chegar também até às meias-finais.