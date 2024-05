Figueira é líder de praias bandeira azul na região centro

As praias com o selo de segurança e qualidade de Bandeira Azul foram recentemente anunciadas pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), que revelou um total de 398 atribuições para este ano, distribuídas por 103 municípios.

A Figueira da Foz vai ostentar as mesmas Bandeiras Azuis do ano passado ao manter 11 praias com este símbolo de qualidade comprovada, o maior número registado da Região Centro.

A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente, pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a

Educação Ambiental, a praias fluviais e costeiras, portos de recreio e marinas e a

embarcações, que se candidatem ao galardão e que cumpram os 4 critérios

avaliados: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão

Ambiental e Equipamentos; Segurança e Serviços.