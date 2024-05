Foi ontem iniciada uma nova linha circular de transporte coletivo de passageiros, na zona urbana da Figueira da Foz, com um percurso que vai unir o terminal rodoviário a Buarcos e a Tavarede.

Este novo trajeto terá transportes com o horário de funcionamento entre as 8h30 e as 20 horas, circulando duas vezes por dia até ao Cabo Mondego, pela parte da manhã e no final de tarde.