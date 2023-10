Previsto investimento de 17 ME nos Palácios da Justiça da Comarca de Coimbra

O Plano Plurianual de Investimentos na Área da Justiça prevê um investimento de 17 milhões de euros (ME) na área da Comarca de Coimbra, nos próximos quatro anos, contemplando o novo Palácio da Justiça para a cidade conimbricense e ainda algumas intervenções nos Tribunais de Cantanhede, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho.

De acordo com o Plano Plurianual de Investimentos na Área da Justiça 2023-2027, publicado hoje em Diário da República (DR), tendo por base a Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2023, a Comarca de Coimbra contará com um investimento de 17.201.094 euros.

Segundo o juiz desembargador, Carlos Oliveira, o investimento previsto no plano plurianual para os próximos quatro anos prevê ainda “intervenções há muito reclamadas” nos Palácios da Justiça de Cantanhede, Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho.

Em Cantanhede as intervenções serão “sobretudo ao nível da climatização”, enquanto na Figueira da Foz e em Montemor-o-Velho os edifícios “estão carentes de requalificação”.