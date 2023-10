Aviso amarelo no distrito de Coimbra permanece até amanhã à noite

O aviso amarelo por causa do calor no distrito de Coimbra foi prolongado até às 23 horas de segunda-feira, devido às elevadas temperaturas que se registaram ao longo dos últimos dias, avisou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Figueira da Foz, a previsão do IPMA aponta para temperaturas máximas para hoje e segunda-feira, de 29ºC e 31ºC, respectivamente. As temperaturas vão começar a baixar a partir de quarta-feira, com grande probabilidade de precipitação para o final da próxima semana.