Magenta apresenta exposição “Três Olhares” no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) tem patente, até dia 29 de Outubro, a exposição “Três Olhares” de Ferreira Barbosa, Joaquim Dias e Joaquim Faustino, artistas plásticos da Magenta – Associação dos Artistas pela Arte.

“Da aguarela à tinta acrílica, como forma de expressão, poderão ser apreciados trabalhos que vão do abstracionismo geométrico ao figurativo e ao paisagismo e urbanismo, porque o universo é o que mais atrai estes artistas que transportam para as telas e para o papel as suas visões do mundo”, refere nota deste espaço cultural.

A exposição, em mostra na Sala Zé Penicheiro, tem entrada livre e estará aberta ao público diariamente.