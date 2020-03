Primeiros dois casos de Covid-19 detectados no Hospital da Figueira da Foz

O Hospital Distrital da Figueira da Foz, (HDFF), registou hoje os dois primeiros casos positivos de doentes infectados com Covid-19. Trata-se de dois homens com idades entre os 63 e os 77 anos, residentes nas freguesias da área de influência do Hospital da Figueira da Foz.

Os doentes encontram-se internados neste Hospital em enfermaria dedicada ao seu tratamento.

O HDFF está a preparar uma Urgência destinada à Covid-19, que ficará à entrada do Hospital, onde será feita uma pré-triagem dos doentes com dificuldade respiratória que possam eventualmente estar infectados com o vírus. Até estar concluída esta área, os utentes com sintomas devem se dirigir-se ao espaço provisório para o efeito, contíguo ao Serviço de Urgência e devidamente identificado com placa Urgência Respiratória Aguda.