Proibida circulação entre concelhos a partir das 00h00 de sexta-feira

A proibição de circulação entre concelhos em Portugal continental no próximo fim de semana e durante a semana da Páscoa foi antecipada para as 00h00 de sexta-feira, segundo uma declaração de retificação publicada em Diário da República.

De acordo com uma declaração de rectificação publicada na quarta-feira em Diário da República, “é proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 20h de sexta-feira e as 5h de segunda-feira e, diariamente, a partir das 00h00 do dia 26 de Março, sem prejuízo das excepções previstas”.