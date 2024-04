Hospital assinala Dia Nacional da Reabilitação Respiratória

O Dia Nacional da Reabilitação Respiratória, celebrado a 21 de abril, foi ontem marcado no Hospital Distrital da Figueira da Foz – Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM) com um convívio com utentes e profissionais da equipa do ginásio de reabilitação respiratória do Centro de Responsabilidade Integrado de Pneumologia do ULSBM, no âmbito de alertar para a importância da reabilitação respiratória e da atividade física na recuperação dos utentes com doença respiratória.

A atividade, que se iniciou com momentos de música e exercícios leves, como controlo ventilatório e alongamentos para estimular a corrente sanguínea, prosseguiu com jogos lúdicos no jardim e terminou com uma sessão educativa no auditório da instituição.