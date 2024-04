Escola EB Rui Martins participou em “50 anos de 25 de Abril, 50 escolas a cantar”

A turma do segundo ano da Escola EB Rui Martins, participou numa atividade de Comemoração do 50º aniversário do 25 de abril, a nível nacional, proposta de um autor, músico e compositor, Pedro Dionísio.

O projeto “50 anos de 25 de Abril, 50 escolas a cantar” contou com a inscrição de 82 escolas e colégios de Portugal e comunidades portuguesas no estrangeiro, sendo que 50 turmas/escolas foram selecionadas e a turma 2RM foi uma das escolhidas.

Os alunos treinaram e participaram na filmagem do vídeo clip “A História que um dia vais contar”, da autoria de Pedro Dionísio. Esta será projetado durante o espetáculo “A Viagem”.