Presidente da Câmara e Mosteiro de Seiça premiados na Gala da Figueira TV

O Município da Figueira da Foz foi distinguido, no passado sábado, na VII Gala da Figueira TV, realizada no Casino Figueira e apresentada por Herman José, com o Prémio “Património”, com o Mosteiro de Santa Maria de Seiça, e o seu presidente, Pedro Santana Lopes, com o Prémio Mérito e Excelência.