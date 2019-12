Bispo de Coimbra D. Virgílio Antunes defende o diálogo cultural e religioso

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, defendeu que o diálogo cultural e religioso é um dos factores de que depende a paz no mundo. Numa nota pastoral sobre o Jubileu de Santo António e dos Mártires de Marrocos, que a diocese de Coimbra vai assinalar entre Janeiro de 2020 e Janeiro do ano seguinte, D. Virgílio Antunes escreve que a paz “está dependente de muitos factores, e entre eles conta-se certamente o diálogo cultural e religioso, que assenta no respeito pelo princípio da dignidade da pessoa humana”.