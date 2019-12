Orçamento da Região de Coimbra atinge os 11,1 milhões de euros para 2020

A Comunidade Inter-municipal da Região de Coimbra (CIM/RC) aprovou por maioria, o plano e orçamento para 2020, no valor de 11,1 milhões de euros, mais 2,7% do que em 2019, anunciou hoje a entidade.

O secretário executivo da CIM/RC, Jorge Brito, afirma que a instituição que reúne 19 municípios – os 17 do distrito de Coimbra e ainda Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu) – em 2020 “vai apostar em dar continuidade aos projectos ligados aos transportes, educação, património natural, cultura, protecção civil e à inclusão social, enquanto investimentos de âmbito inter-municipal, fomentando parcerias entre agentes regionais e indo ao encontro das políticas públicas”, citado de uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O secretário executivo defendeu ainda que as opções do plano para 2020, aprovadas durante a reunião da assembleia inter-municipal que decorreu segunda-feira no Museu PO.RO.S, em Condeixa-a-Nova, “reflectem a visão estratégica para a Região de Coimbra, com acções pro-activas em prol do território, focadas na Estratégia 2014-2020 e na preparação da Estratégia Portugal 2030”.

Jorge Brito definiu o orçamento para 2020 como “de continuidade, mas com novos projectos previstos”, argumentando que o plano reforça o posicionamento da Região de Coimbra no contexto nacional e internacional, “com destaque para o concurso internacional na área da mobilidade e transportes”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê um financiamento da Região de Coimbra com 335 mil euros, o terceiro maior valor entre as 21 comunidades inter-municipais existentes em Portugal.

A CIM/RC é a maior comunidade inter-municipal do país, constituída pelos municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, abrangendo uma população de cerca de 400 mil habitantes.