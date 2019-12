Ponte condicionada e ventos fortes na Figueira. Não há feridos.

O mau tempo fustiga ainda com ventos fortes a região da Figueira da Foz e a ponte sobre o Mondego está condicionada a uma só via, podendo transitar qualquer tipo de veículos. Com os ventos fortes que se têm sentido, registaram-se inundações em garagens e outros pisos térreos, quedas de árvores e de estruturas diversas, mas sem causar feridos.

Na A17, ao quilómetro 52, no sentido Norte/Sul, um veículo pesado virou-se com a intensidade do vento. Não há feridos a registar. A via está já livre para “circulação prudente”, acrescentou fonte dos bombeiros.

O período crítico deste fenómeno estende-se, em previsão, até às 21h00.

O Figueirense tem na rua uma equipa de reportagem e dará informação ao momento.