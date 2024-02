Agricultores do Baixo Mondego dizem que reunião com ministra “correu bem”

Os agricultores do Baixo Mondego consideraram hoje que a reunião com a ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, correu bem, deixando ainda a garantia de que tudo foi devidamente conversado e esclarecido.

“Foi uma reunião de muito trabalho, muito técnica. Uma reunião que correu bem”, disse João Monteiro Grilo, da Comissão Independente de Agricultores do Baixo Mondego.

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, reuniu-se esta manhã, na Direcção Regional de Agricultura do Centro, em Coimbra, com a Comissão Independente de Agricultores do Baixo Mondego.

Os cinco elementos da comissão, que marcaram presença na reunião que durou mais de duas horas e meia, levaram consigo simbolicamente alguns sacos de arroz do Baixo Mondego.

À saída, os agricultores disseram ainda aos jornalistas que irão analisar, com o restante grupo, o que foi debatido na reunião, na qual foi “tudo devidamente esclarecido”.

“Conversámos sobre tudo”, acrescentou João Monteiro Grilo.

Já a ministra da Agricultura escusou-se a fazer declarações, deixando apenas a indicação de que foi “uma reunião muito produtiva”.

Os agricultores do Baixo Mondego manifestaram-se a semana passada na Baixa da cidade de Coimbra, interrompendo o trânsito na avenida Fernão de Magalhães durante dois dias.

A exigência de construção da nova barragem de Girabolhos, em Seia, foi uma das especificidades do protesto dos agricultores em Coimbra.