Bombeiros Voluntários promovem debate entre os candidatos distritais para as legislativas

No âmbito das eleições legislativas 2024 no dia 10 de Março, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz vai promover um debate público entre os cabeças de lista de todos os partidos concorrentes às eleições legislativas do distrito, no próximo dia 15 de Fevereiro, às 21 horas, na sede da Associação.

Este debate terá um moderador e dois jornalistas – João Ramos (director da TVI/CNN Portugal-Norte) e Jot’Alves (Diário As Beiras) e será sob o tema “Bombeiros Voluntários, que futuro no distrito de Coimbra e no País”, que visa obter esclarecimentos sobre os programas eleitorais de cada partido no que toca a esta profissão.

O debate será difundido em Streaming e o público que poderá assistir, presencialmente, será o universo dos Sócios da Associação, as Associações de Bombeiros do distrito de Coimbra e todos os convidados que acompanham os cabeças de listas dos partidos concorrentes.