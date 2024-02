O Corta-Mato Distrital realizou-se no dia 5 de Fevereiro, na Floresta Bissaya Barreto, em Bencanta (Coimbra), no campus do Conhecimento e da Cidadania, com a participação de cerca de 1250 alunos das várias escolas do Distrito.

A comitiva do Agrupamento Escolar da Zona Urbana da Figueira da Foz foi mais reduzida que o habitual nesta prova, por imposição do novo regulamento desta competição, em que só três alunos se podem inscrever por escalão etário e género.