Turismo no Centro cresce 12% com oito milhões de dormidas em 2023

A Turismo Centro de Portugal (TCP) congratulou-se com o desempenho do sector na região nos diferentes indicadores, em 2023, evidenciado nos quase oito milhões de dormidas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a TCP salientou que a actividade turística no Centro alcança “recorde histórico e cresce 11,9%”, com os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) a confirmarem um “desempenho excepcional da região em todos os indicadores” em 2023.

“O Centro de Portugal recebeu quase oito milhões de dormidas nos alojamentos turísticos, entre janeiro e dezembro de 2023, mais concretamente 7.965.898. Este valor, nunca antes alcançado pela região, representa um aumento significativo de 11,6% em comparação com 2019, que era o ano de referência”, destacou Raul Almeida, presidente desta entidade.

“As dormidas de residentes em Portugal subiram de forma expressiva: tinham sido 4.016.888, em 2019, e os números preliminares de 2023 apontam para 4.663.421. Uma subida de 16,1%, que mostra que o território do Centro de Portugal atrai cada vez mais visitantes de outras regiões nacionais”, realçou.

Entretanto, as dormidas de visitantes internacionais “continuaram a aumentar”, com os números provisórios a indicarem um aumento de 5,9%, em 2023, em relação a 2019, totalizando 3.302.477 dormidas.

A vice-presidente da entidade regional, Anabela Freitas, afirmou que “no total, o Centro de Portugal recebeu mais de 4,46 milhões de hóspedes em 2023, mais 349 mil do que em 2019, melhor ano até agora. Ou seja, em 2023, a região foi visitada por mais 8,5% de hóspedes”, concluiu.