Capitania do porto alerta para agitação marítima forte nos próximos dias

A partir da madrugada de hoje até à tarde do dia 11 de Fevereiro vão agravar-se as condições meteo-oceanográficas no litoral, estando prevista forte ondulação e vento, com ondas até cinco metros e rajadas até aos 80 km/h, alertou a capitania do porto da Figueira da Foz.

Devido a este agravamento, devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou possam frequentar as áreas junto à orla costeira.

A barra do Porto da Figueira da Foz irá sofrer os condicionamentos necessários e adequados, tendo em vista a segurança das embarcações e dos seus tripulantes.