Elvis Presley “regressa” na Noite dos Namorados

O Casino Figueira assinala a Noite dos Namorados, no dia 14 de Fevereiro, com um jantar e espectáculo musical de tributo a Elvis Presley com a banda Walk a Mile In My Soul, numa noite de homenagem ao “Rei do Rock”.

O projecto Walk a Mile In My Soul foi criado com o objectivo de “manter vivo o legado do cantor, tentando captar o impacto dos coros gospel que Elvis tanto gostava, bem como a pressão e as suas contagiantes e electrizantes actuações”.

Uma noite de canções, também românticas, que tiveram um enorme impacto na história e que inspiraram muitos estilos e diferentes artistas.

A ementa é da responsabilidade do chef André Rolo.