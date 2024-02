Abertas as candidaturas para o Prémio Municipal de Arquitectura Isaías Cardoso

O município da Figueira da Foz tem a decorrer candidaturas ao Prémio Municipal de Arquitectura Isaías Cardoso e ao Concurso “O que representa para mim o 25 de Abril de 1974”, até dia 29 de Fevereiro de 2024 e 12 de Abril, respectivamente.

O Prémio, de periodicidade bienal, destina-se a premiar obras cuja concepção e qualidade arquitectónica sejam relevantes exemplos na realidade edificada do município, sendo relativas a: obras de construção e/ou de reabilitação; arranjos urbanísticos e de tratamento de espaços exteriores de uso público, tanto em relação à criação de novos espaços, como à recuperação ou reabilitação de espaços urbanos existentes.

Já o concurso “O que representa para mim o 25 de Abril de 1974”, destinado para jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, residentes na Figueira da Foz e a frequentar a escolaridade obrigatória, tem como objectivo descortinar o que pensam as gerações mais jovens sobre o acontecimento histórico que foi o 25 de Abril de 1974 e em que medida teve e tem impacto no actual contexto democrático português e europeu, contribuindo para uma reflexão mais abrangente sobre os 50 anos comemorativos da data.