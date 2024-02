Carnaval traz mestre Porto e a sua batucada ao Casino

O Casino Figueira assinala, como é tradição, o Carnaval no dia 10 de Fevereiro com um jantar e baile com a banda Batucada Radical, dirigida por mestre Porto.

Fundada por mestre Jorge Santos Porto Gomes, em 1994, a Batucada Radical, constituída por nove músicos, com destaque para as percussões,

“Nasceu do desejo de divulgar a música brasileira e aplicar uma metodologia diferente e muito particular, desenvolvida por si ao longo de mais de 30 anos de trabalho na área musical”.

Mestre Porto foi duas vezes campeão do Carnaval do Rio de Janeiro ao serviço da Escola de Samba da Mangueira e “é pioneiro na divulgação, por terras lusas, do saboroso e rico cancioneiro que fazem suportes rítmicos em tempo de Carnaval”, segundo nota do Casino Figueira.

A noite musical prossegue com o dj Eduardo Patrão.

No dia 13, Terça-feira de Carnaval, cumpre-se a habitual matiné infantil, às 17 horas e com entrada livre.