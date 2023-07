Raul Almeida é eleito presidente da Turismo do Centro

O novo presidente da Turismo Centro de Portugal, ontem eleito com 98,2 % dos votos, disse estar motivado para continuar o caminho de sucesso que a entidade tem assinalado nos últimos anos.

“O resultado desta votação expressiva manifesta uma grande confiança do colégio eleitoral da Turismo Centro de Portugal na lista e nas propostas que apresentei, o que me deixa sensibilizado e motivado e que me traz responsabilidades acrescidas. A melhor forma de agradecer esta confiança, aos autarcas, empresários e associações, é desempenhando estas funções com redobrado empenho”, sublinhou Raul Almeida.

O também ainda presidente da Câmara da Mira explicou que, para isso, conta “com duas equipas de grande qualidade”.

“A que juntei nos órgãos sociais e a que trabalha todos os dias na Entidade Regional. Em conjunto, tenho a certeza de que iremos prosseguir o caminho de sucesso que tem pautado a Turismo Centro de Portugal nos últimos anos”.

Raul Almeida, que sucede a Pedro Machado no cargo, foi eleito para um mandato de cinco anos.

O acto eleitoral, que determinou a composição da Comissão Executiva, da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho de Marketing, realizou-se em três mesas de voto, em Aveiro, Guarda e Leiria.

A lista liderada por Raul Almeida foi a única a apresentar-se a sufrágio. Votaram 115 associados, que representam 72,3% dos 159 elementos do colégio eleitoral. Entre estes, registaram-se 113 votos a favor, um voto branco e um voto nulo, o que totaliza 98,2% de votos a favor.

Pedro Machado foi eleito presidente da Mesa da Assembleia Geral e Jorge Almeida “Loureiro” é um dos sete elementos que pode ser eleito presidente do Conselho de Marketing.

Raul Almeida venceu as eleições para a Câmara de Mira em 2013 e em 2017 e 2021.

Exercerá funções até tomar posse como Presidente da Turismo Centro de Portugal, no dia 1 de Setembro, às 11h30, no Convento São Francisco, Coimbra.