Campeonato Nacional de Beach Sprints reuniu 120 atletas na Praia do Forte

No passado fim-de-semana foi realizado o Campeonato Nacional de Beach Sprints na Praia do Forte da Figueira da Foz, uma regata de remo de mar, que apurou os campeões nacionais desta modalidade e contou com a participação de mais de 120 atletas e 17 clubes nacionais, assim como alguns atletas estrangeiros.

O Campeonato Nacional de Beach Sprints foi organizado pela Federação Portuguesa de Remo e pela Associação Desportiva Naval Remo, contando adicionalmente com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, da Capitania do Porto da Figueira da Foz, da Administração do Porto da Figueira da Foz, do Hotel Costa de Prata e do restaurante Jet 7.5.