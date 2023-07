Ginásio é promotor do Portugal Rowing Tour 2023

Cerca de 40 remadores oriundos de Inglaterra, Países Baixos, Luxemburgo e Suécia, para além de portugueses, irão descobrir as águas de cinco concelhos da região Centro atravessados pelo rio Zêzere, na edição 2023 do Portugal Rowing Tour, que decorre entre 10 e 13 de Agosto.

Segundo a organização, os participantes no evento anual de remo de lazer, promovido pelo Ginásio Clube Figueirense com o apoio da Turismo Centro de Portugal, irão remar nos municípios de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Sertã.

O circuito de 60 quilómetros está desenhado nas albufeiras de Castelo do Bode e do Cabril, o Lago Azul, a Praia Fluvial do Trízio e a Foz de Alge, numa iniciativa que, ano após ano, atrai remadores de várias nacionalidades.

O programa inclui também um passeio pedestre em Pedrógão Pequeno.

Os participantes ficam em unidades hoteleiras da região e aliam a prática do remo ao convívio e à descoberta do património natural, cultural e gastronómico dos municípios incluídos no percurso do Portugal Rowing Tour.

O evento segue um modelo com grande expansão na Europa, onde existem mais de dois milhões de praticantes, e do qual o Ginásio Figueirense e a Turismo Centro de Portugal foram precursores em território nacional.

Ao longo das suas edições, o Portugal Rowing Tour já explorou as águas dos rios Mondego, Zêzere, Douro e Tejo e da Ria de Aveiro.

Foto: Ginásio Portugal Rowing Tour