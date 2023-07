Figueira é mais uma vez escolhida para filmagens

A Figueira da Foz vai receber, pela primeira vez, uma produção internacional de Bollywood. A longa-metragem de ficção JAILED será filmada, quase na sua totalidade, em Portugal, estando previstos para a Figueira 10 a 12 dias de filmagem, segundo apurou O Figueirense.

“Trata-se de uma história de amor, com muita acção à mistura, “como é próprio dos filmes de Bollywood”, avançou-nos Bruno Manique. Entre Julho e Agosto, a rodagem das cenas irá decorrer entre o Hospital Distrital da Figueira da Foz, o Palácio Sotto Maior e algumas estradas da Serra da Boa Viagem. A equipa é constituída por cerca de 90 profissionais do sector audiovisual.

Desde a criação pela autarquia do Film Office, em Maio de 2022, com o objectivo de tornar a Figueira da Foz uma região film friendly, verifica-se um incremento de produções a serem rodadas no concelho, promovendo desenvolvimento económico local em várias áreas, para além do retorno em visibilidade e promoção após as referidas produções serem exibidas na TV e em salas de cinema.