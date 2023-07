Amanhã, pelas 22 horas, o Parque do Arnal nas Alhadas vai receber o grupo de fado de Coimbra – D’Anto, com uma actuação que se integra no ciclo das Serenatas do Mondego e com entrada gratuita.

As Serenatas do Mondego são acompanhadas por pintura ao vivo com artistas da associação MAGENTA.