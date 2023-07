Peregrinos estrangeiros já chegaram à Figueira

Os mais de 500 peregrinos oriundos da Venezuela, Espanha e França já foram recebidos na Figueira da Foz, com actividades programadas para estes próximos Dias nas Dioceses, que antecedem a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O programa estende-se até ao final do mês, proporcionando experiências e dando a provar um pouco da gastronomia e cultura regionais durante os próximos quatro dias. As diferentes actividades vão levar os peregrinos a diferentes freguesias da Figueira da Foz, sendo que no dia 29 de Julho irão ao For God Shake Festival, em Coimbra.