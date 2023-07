Um Julho quente

O mês de Julho de 2023 deverá ser o mês mais quente alguma vez registado, depois de Junho também ter batido recordes de calor, anunciou hoje o serviço europeu Copernicus.

“As três primeiras semanas de Julho foram o período de 15 dias mais quente já registado e o mês está prestes de ser o Julho mais quente já assinalado”, adiantou em comunicado serviço europeu Copernicus sobre alterações climáticas (C3S, na sigla em inglês).

De acordo com o C3S, as temperaturas altas estão relacionadas com as ondas de calor na América do Norte, Ásia e Europa, que, em conjunto com os incêndios florestais em países como Canadá e Grécia, tiveram grandes impactos na saúde das pessoas, no ambiente e na economia.

“A temperatura média global excedeu temporariamente o limite de 1,5ºC acima do nível pré-industrial durante a primeira e a terceira semanas do mês (dentro do erro de observação)”, salientou.

Em 6 de Julho, a média diária da temperatura média global do ar na superfície ultrapassou o recorde estabelecido em Agosto de 2016, tornando-se o dia mais quente já registado, seguido dos dias 5 e 7 do mesmo mês.

Até este ano, o mês de Julho mais quente tinha sido o de 2019.