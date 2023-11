Vêm aí os concertos de Natal

Eis a programação apresentada: No dia 1 de Dezembro, o concerto será no Centro Geriátrico Luis Viegas do Nascimento (São Pedro) e a música será da autoria do Canticus Camerae. No dia 3 de Dezembro, será a vez do Coro das Pequenas Vozes da Figueira da Foz actuar no Auditório Afonso Ernesto de Barros da Misericórdia Obra da Figueira.