RFM Somnii e BR Fest já estão confirmados para o ano que vem

A Praia do Relógio da Figueira da Foz volta a receber dois festivais de música no próximo verão – o RFM SOMNII e o BR Fest, anunciou hoje a organização.

O festival de música eletrónica RFM SOMNII comemora uma década no próximo ano com uma edição especial, que promete ser “memorável e exclusiva”, salientou a produtora Memories of Tomorrow (MOT), em comunicado enviado à agência Lusa.

“Gostaríamos que em 2024 fosse o reencontro das várias gerações que foram passando pela Figueira da Foz e que fosse um momento de celebração em torno da música, da amizade e do sonho”, acrescentou.

A 10.ª edição do festival de música electrónica vai realizar-se de 5 a 7 de Julho, assumindo um conceito em que incentiva os “sonhadores a vivenciar a melhor experiência e criar com isso verdadeiras ‘Memórias que Valem Ouro’”.

A organização promete “recordar e celebrar aqueles que foram os melhores momentos vividos ao longo desta década no areal da Praia do Relógio”.

“Ao longo de uma década, o RFM SOMNII foi criando um espírito de comunidade muito forte e os verdadeiros fãs de música electrónica sentem o festival como seu”.

“Estamos em crer que 2024 será um ano marcante”, afirmou Tiago Castelo Branco, director executivo da produtora.

A organização realçou que o festival tem levado todos os anos milhares de pessoas à Figueira da Foz, entre eles muitos estrangeiros, “afirmando cada vez mais o destino e contribuindo muito significativamente para a economia da região”.

Considerado o maior “sunset de sempre”, o RFM SOMNII conta com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz e do Turismo Centro de Portugal.

O festival BR Fest, produzido e promovido pela primeira vez em julho de 2023 pela mesma produtora, está de regresso nos dias 13 e 14 de Julho, logo a seguir ao RFM SOMNII.

A organização considera que se trata do maior festival de praia em Portugal dedicado à música brasileira e que “conquistou os corações dos amantes da música e da cultura brasileira, transformando a Praia do Relógio num verdadeiro paraíso tropical”.

Segundo o director executivo da produtora MOT, Tiago Castelo Branco, “o BR Fest veio para ficar”, sendo uma “aposta ganha num mercado cada vez mais em crescendo”.

“Conseguimos, numa primeira edição, apresentar um evento de elevada qualidade e completamente diferenciador dos restantes”, disse o responsável, salientando que a receptividade do público e dos artistas levam a organização a preparar para 2024 uma edição ainda melhor.

A segunda edição do BR Fest apresenta-se com uma nova tónica: “para além de ser o ponto de encontro dos brasileiros que partiram para a aventura na Europa, o festival alarga horizontes e tem como objectivo promover a união entre povos através da música”.