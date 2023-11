Município assinalou centenário do nascimento de José Coelho Jordão

Foi ontem evocada a memória de José Coelho Jordão, no âmbito do centenário do seu nascimento, numa cerimónia que se realizou na rotunda Engenheiro José Coelho Jordão (junto ao Parque Municipal de Campismo), onde se encontra instalado o busto de Coelho Jordão, inaugurado a 2 de Janeiro de 2000, com deposição de uma coroa de flores.

A cerimónia juntou o presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, todos os vereadores executivos, o presidente da Assembleia Municipal, a presidente da junta de Freguesia do Alqueidão, familiares do homenageado, alguns dirigentes municipais e munícipes.

Foram adicionalmente promovidas duas aulas especiais em torno da sua memória, através do Serviço Educativo da Cultura, na escola EB1 do Alqueidão e no Salão Nobre dos Paços do Município, à qual assistiram alunos do 2º ano da EB1 do Viso. Esta última aula foi antecedida por uma visita à mostra documental homónima, disponível no mesmo espaço.

O engenheiro José Coelho Jordão foi presidente da Câmara Municipal por quase por uma década (14 de Agosto de 1961 a 30 de Julho de 1970), e foi um dos principais responsáveis pelos projectos mais relevantes para o concelho antes do 25 de Abril de 1974.

Foto: Município da Figueira da Foz