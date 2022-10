Sessão de cinema “Restos do Vento” no CAE

Amanhã, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, no Auditório João César Monteiro, uma sessão de cinema com o filme “Restos do Vento”, de Tiago Guedes.

Segundo nota daquele espaço cultural, o filme retrata “uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal que deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se”.

O custo por pessoa é de quatro euros, com os bilhetes disponíveis na bilheteria do CAE ou na Ticketline.