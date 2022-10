16.ª edição do Rally de Portugal Histórico passou pela Figueira da Foz

O XVI Rally de Portugal Histórico teve ontem a sua primeira etapa, que ligou o Estoril à Figueira da Foz, com uma passagem pelo Kartódromo dos Milagres, em Leiria, num percurso total de 254,1 quilómetros (52,95 quilómetros cronometrados). Hoje, na segunda etapa, foi criada uma conexão entre as cidades da Figueira da Foz e Viseu.

A competição vai estender-se até dia 8 de Outubro com um total de 2.060 quilómetros divididos por quatro etapas, com partida e chegada ao Estoril, envolvendo 73 equipas (mais 10 do que em 2021) de nove nacionalidades diferentes.

Foto: Município da Figueira da Foz