Exposição “Chegar ao Cume do Evereste” no CAE

Foi hoje inaugurada a exposição de arte digital “Chegar ao Cume do Evereste”, de Afonso Crisanto, patente até dia 30 de Outubro, no Centro de Artes e Espectáculos (CAE).

A mostra encontra-se disponível na Sala Zé Penicheiro daquele espaço, o artista ” dá a conhecer um conjunto de trabalhos, realizados entre 2020/2022, que narram a história de uma mulher que tem como objectivo chegar ao cume do Evereste. Apesar do cinzento e preto dominarem, esta é uma história contada a várias cores, com imagens repletas de uma luz intensa.”