Freguesia de São Pedro louva presidente da Câmara e vereadores

A Assembleia de Freguesia de São Pedro aprovou um voto de louvor ao presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes, e restantes membros do executivo municipal.

Na terça-feira, o presidente daquela assembleia, Francisco José Cordeiro Curado, remeteu à Câmara Municipal um ofício a informar que o reconhecimento, proposto pelo PS e pela Junta de Freguesia de São Pedro, foi aprovado por unanimidade, na última sessão ordinária do órgão, no dia 30 de Setembro.

No voto de louvor, é enaltecido a Pedro Santana Lopes e vereação o “enorme gesto de sensibilidade manifestada” ao atribuírem o nome do autarca socialista Carlos Manuel Azevedo Simão “ao barco que irá fazer a travessia” do estuário do Mondego, entre a Figueira da Foz e o Cabedelo.